Nieuw riool Waalre-dorp nodig: langer verkeershinder

Valkens­waard, Hee­ze-Leen­de en Cranendon­ck verder in gesprek over eigen toekomst

17:30 BUDEL - In drie stappen naar een mogelijke fusie of andersoortige samenwerking. Dat is het idee van de aanpak van A2-gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Met drie maandactiviteiten hopen ze voor de zomer nog een weloverwogen besluit te nemen over de toekomst van hun samenwerking.