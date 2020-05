Nieuw wapen uit Waalre tegen de processierups

Een rupsenval installeren, de eik wikkelen in plastic of toch zelf met een brander aan de gang. De oorlog tegen de processierups kent vele wapens, alleen blijken die niet altijd even effectief. Het bedrijf Catefix uit Waalre breidt het arsenaal nu nog wat verder uit. Dat doet het met een biologisch afbreekbaar fixeermiddel dat werd ontwikkeld door Toriel Lijmen uit Apeldoorn. Maurice van Gaalen uit Waalre richtte een bv op om het spul te verkopen. ,,We kunnen overlast op een simpele manier weghalen", zegt hij. ,,Dat is waar het om draait."

Dat werkt zo. Een bestrijder vult zijn lagedrukspuit met het fixeermiddel en spuit dat op een nest processierupsen, tot het helemaal doordrenkt is. Van Gaalen: ,,Het nest wordt dan binnen een paar uur glashard." En dat blijft het volgens hem. Het nest verschrompelt beetje bij beetje. ,,Na acht maanden zaten vijftien gemonitorde nesten nog vastgekleefd en waren ze een stuk gekrompen. De brandharen zaten nog vastgeplakt."

‘Meer onderzoek nodig’

Henk Jans van het Kennisplatform Eikenprocessierups reageert ietwat sceptisch. Hij zegt dat meer onderzoek nodig is. ,,Ik denk niet dat het veel toegevoegde waarde heeft. Uiteindelijk moeten de nesten toch weggezogen worden. Dan kun je daar net zo goed meteen mee beginnen", zegt hij. ,,En als je een groot nest probeert te fixeren en het breekt af dan heb je nog een groter probleem."

Volgens Van Gaalen is de kans daarop 'nihil'. ,,We hebben gemiddelde nesten behandeld ter grootte van een basketbal", zegt hij. ,,Die nesten zitten al goed vast door het spinsel. Catefix zal dit alleen maar verder versterken." Gefixeerde nesten kunnen volgens hem bovendien gewoon blijven zitten: ,,We zien dat het nest vanzelf vergaat. Het kan alleen lang duren voor het helemaal vergaan is. We gaan onderzoeken hoe lang. De claim die we nu doen is dat we de directe overlast wegnemen."