Nieuwe bufferzone moet Greveschutven in Waalre beschermen

Ruim 100.000 kuub zand is er afgegraven om een bufferzone te creëren voor het Greveschutven. Om overlast in het centrum van Aalst te voorkomen, is speciaal voor de afvoer van het zand een tijdelijke afslag aan de A2 gemaakt. Het nieuwe ontstane natuurgebied – het Achtereinds Laag – zorgt ervoor dat het Greveschutven geen water kan verliezen door kwel. Twee stuwen helpen op hun beurt het waterniveau in het Laag te reguleren.

Verborgen zaden

Met het afgraven is de fosfaatrijke laag, ontstaan door langdurig agrarisch gebruik, in één klap verwijderd. Met regelmatig maaien en het maaisel afvoeren zou eenzelfde resultaat te behalen zijn, ware het niet dat dit proces 25 jaar zou duren in plaats van de huidige 8 maanden. De blootgelegde zandgronden bevatten zaden die - na eeuwen verborgen te zijn - nu weer de gelegenheid hebben om te ontkiemen.

Uiteindelijk moet het Laag uitgroeien tot een veelzijdig landschap met droge en natte heidevelden en graslanden, waarin bijzondere planten als de klokjesgentiaan en de brede orchis huizen. Dieren worden ook verwacht: amfibieën als de Europese boomkikker en de rugstreeppad, en vogelsoorten waaronder de geelgors, grauwe klauwier, blauwe kiekendief en putter. Een betonwand met gaten moet op termijn oeverzwaluwen aantrekken.

Zwarte ooievaar

Getuige de sporen in het zand hebben reeën en wilde zwijnen al een kijkje in het Laag genomen. Terwijl de wandelaars staan te luisteren, vliegt er net een zwarte ooievaar over. ,,Maar die broedt hier niet”, vertelt boswachter Mari de Bijl op de nieuwe uitkijkheuvel aan de rand van het gebied.

Wat er uiteindelijk komt is nog even afwachten, maar een blik op het Greveschutven geeft goede hoop. Hier was een jaar geleden eveneens een zandvlakte, maar nu groeit er van alles in het ven: kranswieren, ronde zonnedauw en diverse soorten blaasjeskruid. Een wandelroute loopt straks vanaf de Hut van Mie Pils naar de uitkijkheuvel. In het gebied zelf mogen wandelaars niet komen: om vogels rust te geven, worden zowel het Greveschutven als het Achtereinds Laag afgesloten.