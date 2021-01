Nieuwe invulling voor zalencentrum De Graver en instructiebad De Dommelbron in Valkenswaard

VALKENSWAARD/DOMMELEN- De Graver in Valkenswaard en de Dommelbron in Dommelen maken plek voor appartementen, als het aan Bureau Aard ligt. Het vastgoedbedrijf heeft daar plannen voor klaarliggen.

Zalencentrum De Graver in de wijk ‘t Gegraaf ging onlangs definitief dicht. Het pand aan de Kerstroosstraat is aangekocht door Bureau Aard, staat op de website van dat bedrijf te lezen. De ontwikkelaar wil er (koop)appartementen voor starters realiseren, met een parkeervoorziening in de kelder.

De Graver deed eerder dienst als wijkgebouw en werd later gebruikt als zalencentrum. Tot voor kort werden er feesten en partijen gehouden, maar ook verenigingen en biljart- en dartsclubs hadden er hun thuishonk.

Dommelbron

Dezelfde ontwikkelaar heeft daarnaast ook een project op stapel staan voor instructiebad De Dommelbron in Dommelen, zo staat op de website te lezen. Het is de bedoeling dat het pand aan het Helenadal, waar jarenlang zwemlessen werden gegeven, in de toekomst wordt gesloopt. Ook dit gebouw is door de ontwikkelaar aangekocht met als doel er woningen te realiseren. Hierbij wordt ingezet op de bouw van een appartementengebouw met ruime woningen, geschikt voor senioren.

De Dommelbron ligt ingeklemd tussen basisschool Agnetendal en sportcentrum Squash & Fit. Voor dat laatste pand werden eerder al nieuwbouwplannen bekendgemaakt. Op de plek van het sportcentrum komen zeventien woningen, rijtjeshuizen en twee-onder-éénkap. De vergunning hiervoor is eind december aangevraagd. De woningen worden ontwikkeld door Keersop Projectontwikkeling uit Riethoven, dat bijvoorbeeld ook bouwplan Kerkeind in de achtertuinen van de Bergstraat in Dommelen realiseert.

Volledig scherm Zalencentrum De Graver in Valkenswaard. © De Graver

Flink aan de weg getimmerd

Het Valkenswaardse Bureau Aard timmert op haar beurt de laatste jaren ook flink aan de weg in eigen dorp. Eerder ontwikkelde de firma het oude postkantoor aan de Valkenierstraat tot een appartementencomplex. Onlangs werd de voormalige SNS-bank aan de Eindhovenseweg omgeturnd in appartementen.

Ook de transformatie van de oude ABN Amro-bank komt uit de koker van het Bureau Aard, dat zich naast vastgoed ook richt op financieel en juridisch advies. Op deze centrale plek, pal tegenover het kantoor van het bedrijf op de Markt, komen luxe appartementen in het duurdere segment.