Nieuwe kinderschoenenwinkel in Den Hof in Aalst

AALST - Terwijl het pak sneeuw voor de deur van Fiet Fieuw langzaam aan het smelten is, staat in de winkel een spiksplinternieuwe voorjaarscollectie kinderschoenen te pronken. Voeten vanaf maatje 17 tot en met maat 40 kunnen vanaf vandaag hippe sneakers of rubberen regenlaarsjes aangemeten krijgen.

Nina Bellahssen-Verbaant (35) woont met haar gezin in het dorp en koos voor haar speciaalzaak in kinderschoenen bewust voor winkelcentrum Den Hof. ,,Mensen kunnen hier gratis parkeren, een boodschap doen en ondertussen even binnenlopen om naar de nieuwe collectie te kijken. Maar ik weet ook dat ouders best bereid zijn om voor goede schoenen wat verder te reizen. Kindervoeten kunnen zich alleen goed ontwikkelen in schoenen die goed passen. En daar hoort ook goed advies bij.”

Bellahssen verwacht eind februari de eerste collectie compleet te hebben. Inmiddels is de winkel voor 60 procent gevuld met schoenen in verschillende prijsklassen van ruim twintig verschillende merken. ,,Van ieder model heb ik maar één maat op voorraad. Zo voorkom ik dat een halve schoolklas in dezelfde schoenen van Golden Goose of van Phillipe Model loopt.”