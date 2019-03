Nieuwe N69 tussen Veldhoven en Valkenswaard-zuid moet slanker, slimmer, beter

VIDEO Pannenkoe­ken bakken met je hart in Aalst, op Nationale Pannenkoe­ken­dag

22 maart WAALRE - Op basisschool De Meent in Aalst werden vrijdag, op Nationale Pannenkoekendag, pannenkoeken in allerlei vormen en maten gebakken. In de keuken was het een vrolijke (jan)boel en er werden heel wat baksels ‘geflipt’. De zoete lekkernij werd deze dag door de leerlingen van groep 7 speciaal bereid voor 25 genodigden van de Stichting Met je Hart. Deze organisatie verbindt eenzame ouderen door ervoor te zorgen dat ze elkaar en andere mensen kunnen ontmoeten. Hoe je hieraan betekenis geeft, werd vrijdag duidelijk tijdens een vrolijke lunch.