Nieuwe plek voor kringloopwinkel in Aalst

De winkel wordt op de nieuwe locatie veel groter en er zijn meer parkeerplaatsen. Dietvorst denkt daarnaast dat de nabijgelegen Timco en Action zorgen voor veel meer toeloop van klanten. ,,We hadden in Den Hof 100 tot 120 klanten per dag, en ik verwacht dat dat er 250 worden.”

De kringloopwinkel zat tijdelijk in het winkelcentrum in Aalst. ,,We waren de afgelopen anderhalf jaar druk op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden.” Zijn zaak groeit door de verhuizing van 180 naar bijna 500 vierkante meter. Toch is het extra oppervlak direct gevuld, zegt Dietvorst. ,,We konden veel spullen aan Den Hof niet kwijt. Veel aanbod is tussentijds in de vestiging in Veldhoven opgeslagen.”