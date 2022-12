Nieuwe regels voor evenementen in Waalre: digitaal aanmelden, geen meerjarige vergunning meer

Verkoop Het Klooster Waal­re-dorp ging op allerlei fronten mis: ‘Zwakke gemeente­lij­ke regie’

WAALRE - Met vorige onderzoeken is weinig gedaan, er is niet gewerkt vanuit een heldere visie of strategie en afspraken werden niet goed vastgelegd. Dat zijn enkele harde conclusies uit een onderzoeksrapport over de verkoop van gemeenschapshuis Het Klooster in Waalre-dorp. De rekenkamercommissie voerde het onderzoek uit.

