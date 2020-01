Nieuwe vorm van landbouw in Waalre: voedsel verbouwen in een bos

In Waalre gaan groente, vruchten fruit en noten niet langer uitsluitend op akkergronden worden verbouwd. In de gemeente komt een voedselbos, waar voedsel groeit tussen bomen en struiken.

In een voedselbos wordt voedsel geoogst in een bos, in plaats van op akkerland. Dat is een andere manier van landhouw, want op traditionele akkerland wordt jaarlijks gezaaid en geoogst. In een voedselbos gebeurt dat niet, maar er groeit wel van alles tussen de struiken en bomen: bloemen, vruchten en noten bijvoorbeeld.

De gemeente Waalre ziet wel iets in zo’n voedselbos. Het moet ongeveer 2,5 voetbalvelden groot worden en het komt aan een zandpad van de Heikantstraat, tegen de bestaande bosrand. Het voedselbos moet worden toegevoegd aan het natuurnetwek Brabant. Waalre heeft al ingestemd met een koopovereenkomst met de initiatiefnemers. In een brief aan de gemeenteraad wordt niet duidelijk aan welke partij de grond verkocht is. Het is ook niet duidelijk voor welk de grond verkocht is. De gemeente schrijft dat de grond is verkocht tegen de huidige agrarische waarde.

Het voedselbos moet ook een maatschappelijke functie krijgen. De opbrengst van het bos komt bijvoorbeeld ten goede aan de voedselbank. Bovendien wordt de samenwerking gezocht met basis- en middelbare scholen. De leerlingen worden betrokken bij de aanleg en oogst van het bos. Ook de universiteit van Wageningen en de HAS in Den Bosch wordt bij het plan betrokken voor wetenschappelijk onderzoek en stages. Ook is het mogelijk dat mensen met een afstand tot arbeidsmarkt in het bos gaan werken. De initiatiefnemers van het bos krijgen geen subsidie van de gemeente.