Nieuwe vrijwilligers zorgden ervoor dat speeltuin De Klimbim tóch open kon

Terug in het nieuwsWAALRE - De Klimbim in Waalre ging op 1 juli dit jaar open. Een deel van de vrijwilligers die de speeltuin in Waalre de afgelopen tijd beheerde, behoort vanwege hun leeftijd tot de risicogroep voor COVID-19. Een oproep op een Waalrese ruilsite leverde tientallen nieuwe, jonge vrijwilligers op.

,,We kunnen de speeltuin nou ook wel opengooien.” Gastheren Leo Hazelzet (63) en Frank Horsten (40) kijken elkaar eens lachend aan. In 2021 zou het, op een dag als deze, zo maar eens kunnen dat er tijdens de kerstvakantie inderdaad kinderstemmen klinken in de Klimbim. Nu staat het speelkasteel afgedekt, net als de glijbaan en het klimfort. De schommels, emmertjes en schepjes zijn netjes opgeborgen.

Midden in de Waalrese bossen woei afgelopen zomer een wervelwind aan vrijwilligersinitiatieven en ineens is alles anders. De beheerdersgroep van de speeltuin bestond tot juli dit jaar uit ongeveer dertig betrokken mannen met een gemiddelde leeftijd van ruim boven de 70. COVID-19 zorgde ervoor dat deze heren uit zelfbehoud moesten besluiten om de poorten van de speeltuin gesloten te houden.

Verdriet

Dit tot verdriet van velen en niet in de laatste plaats van henzelf. Hazelzet: ,,Als kind speelde ik hier al, net als mijn medebestuursleden Jan en Tiny van Tongeren. Sjef, hún vader, was in 1961 de oprichter. Hij is tot na zijn negentigste verjaardag actief gebleven in de speeltuin.”

Ook Horsten was vroeger vaak in de Klimbim te vinden. Hij bezoekt deze nu weer geregeld met zíjn kinderen. Inmiddels is Horsten toegetreden tot de vrijwilligersgroep. En Horsten is niet de enige: ,,Toen ik op de Waalrese ruilsite de oproep zag om de bestuursleden te helpen, zodat de Klimbim tóch open zou kunnen, heb ik me aangemeld.” Zo werd een jonger gezelschap gevormd, dat de oudere gastheren ondersteunt in hun activiteiten.

Toekomst

De nieuwe vrijwilligers waren bereid zich blijvend in te zetten. Er is een werkgroep gevormd waarin wordt nagedacht over de toekomst van de speeltuin. Horsten: ,,Dat doen we niet alleen in dat groepje. We gaan ook vragen welke ideeën kinderen, scholen, (groot)ouders, Voedselbank, Vluchtelingenwerk en andere ‘gebruikers’ hebben. We maken een ‘professionaliseringsslag, die leidt tot een Speeltuinvisie 2025.”

Voor een attractie die jaarlijks zo’n 35.000 bezoekers telt, geen overbodige luxe. Maar de kracht van de Klimbim blijft natuurlijk dat kinderen er altijd veilig en onbekommerd kunnen ravotten.