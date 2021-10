NK Brandweerslanghangen is eerste stap op weg naar heus brandweermuseum in Valkenswaard

VALKENSWAARD - De Nederlandse kampioenschappen Brandweerslanghangen trokken zaterdag veel deelnemers én nog meer bezoekers. Het festijn was de aftrap om geld in te zamelen voor een nieuw brandweermuseum in Valkenswaard.

Tientallen liefhebbers hebben zaterdag onder de Valkenswaardse brandweertoren een poging gewaagd om de de eerste Nederlandse titels Brandweerslanghangen in de wacht te slepen. Bij de individuelen was Rob Verhees uit Best de winnaar van in totaal vijftien deelnemers. Brandweer Bergeijk versloeg zeven andere ploegen van vijf mensen en won de wisseltrofee voor teams.

Financieel fundament

Voor de organisatie was het evenement absoluut geslaagd. Medeorganisator Mart Hoogmoet: ,,Het financieel fundament voor ons brandweermuseum is gelegd.’’

Het festijn staat volgend jaar weer op de agenda. ,,Maar we streven ook naar een Europees kampioenschap’’, aldus de organisator.

Hoogmoet is bestuurslid van de personeelsvereniging De Rode Haen van de Valkenswaardse vrijwillige brandweer en geestelijk vader van het evenement. ,,Hoe je tot zo’n een wedstrijd brandweerslanghangen komt? Gewoon, creatief denken en doen’’, verklaart hij kort.

Dat Hoogmoet in dat opzicht aardig wat in zijn mars heeft, blijkt uit een eerder initiatief. ,,In al onze activiteiten klinkt teambuilding door. En zo heb ik twee jaar terug een toernooi ‘ademluchttrefbal’ opgezet. Nu gaan we een stapje verder: een ludiek brandweerevenement voor een heus Open Nederlands Kampioenschap. Zie hier de trofeeën. Een teken dat we het met een knipoog toch ook wel heel serieus nemen.’’

Originele en grappige groepsactiviteit

En met hen de deelnemers. Tientallen kwamen op het evenement af. Vrolijk gehumeurd met een gulle lach en sommigen meteen met een fles bier in de hand. Na de officiële opening door burgemeester Anton Ederveen, hing zijn partner als één van de eersten aan de slangen. Strikte voorschriften: enkel met de handen vast en geklemd tussen de knieën. Brigit Ederveen hield het bijna een minuut vol. ,,Het is echt zwaar. Vooral voor je handen. Maar het is ook zaak om je goed te concentreren. Afsluiten voor alles om je heen.’’

Voor de Bergeijkse brandweervrouw Lonneke Schepens was het een originele en tegelijk ook een grappige groepsactiviteit. ,,Het is heerlijk om zoiets met een team te doen. Voor, door en met elkaar. En we hebben het dan ook uiterst serieus opgevat. In onze eigen kazerne hebben we een brandweerslang opgehangen en volop geoefend.’’

Het heeft zijn uitwerking gehad. Het Bergeijkse team mag zich de eerste en echte Nederlands Kampioen Brandweerslanghangen noemen. De wisseltrofee zal in ieder geval één jaar de prijzenkast in Bergeijk verfraaien.

Valkenswaardenaar Mitch Maas maakte deel uit van het ‘Team 33’, racefanaten met het nummer van Max Verstappen. ,,In Europa reizen we hem af en toe na. De rest van zijn racewedstrijden volgen we samen op de buis. Dit is een andere manier om samen te genieten.’’

Zijn clubje viel net buiten de prijzen: ,,Helaas weinig grip. En zwaar voor je handen.”

Uitslagen NK Brandweerslanghangen. Individueel: 1. Rob Verhees (Best), 2. Luc Cootjans (Dommelen), 3. Roy Maasakkers (Valkenswaard). Teams: 1. Brandweer Bergeijk, 2. Hangover (Valkenswaard), 3. Zwarte Haen en de kippetjes (Valkenswaard).