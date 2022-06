Nog één hobbel voor De Gelukstuin

„Inmiddels hebben we in ons curriculum het begrip wereldburgerschap verder uitgewerkt. We blijven uitgaan van levensecht leren, maar gaan ook een lesmethode basiskennis burgerschap inkopen. We wachten nu vol vertrouwen op de uitkomst van het tweede beoordelingsmoment”, vertelt Marieke Trip van de Raad van Bestuur.

In het kader van de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ hoorden oprichters van nieuwe scholen vorige week of ze een school mogen openen die op volledige overheidsvergoeding kan rekenen. Hoewel De Gelukstuin dus nog niet op alle vlakken voldeed, was Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) positief over de andere uitgangspunten.

Trip: „De Burgerschapseisen zijn voor de nieuwe scholen strenger dan voor de bestaande. Er is landelijk veel discussie rondom het nieuwe ‘vak’. Bij De Gelukstuin, waar ieder kind een eigen leerpad bewandelt, zien wij Burgerschap veel meer als een integraal onderdeel van leren en leven en niet als een vak met één lesmethode.”

De inspectie erkent dat de nieuwe schoolinitiatieven op papier al iets verder moeten zijn dan bestaande scholen. Bij laatstgenoemden wordt pas vanaf komend schooljaar in de praktijk getoetst of ze de nieuwe burgerschapswet volgen. Deze dicteert dat scholen hun leerlingen democratische waarden bijbrengen en ‘actief burgerschap’ bevorderen.

Voorzitter Esther Sanders: „Wij werken graag samen met bedrijven en instellingen uit onze Brainportregio. Daardoor maken we ons onderwijs zo natuurlijk en levensecht mogelijk. Waarden als geluk, hoop, betrokkenheid en zelfvertrouwen krijgen veel aandacht. Deze visie en ons concept houden we in stand. Burgerschap begint en stopt natuurlijk niet bij de schooldeur.”

In de huisvestingsplannen van de gemeente Waalre is De Gelukstuin inmiddels opgenomen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 juni zei wethouder Sjouw dat de gemeente ervan uitgaat dat de school binnenkort het BRIN-nummer zal verkrijgen.

Het bestuur van De Gelukstuin heeft ook al afspraken om in de toekomst samen op te trekken met RBOB De Kempen. Sanders: „We hebben al veel mensen om ons heen in beweging gebracht. Onze toegevoegde waarde hopen we vanaf het schooljaar ‘23/’24 te kunnen bewijzen.”