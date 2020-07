Nog geen extern onderzoek naar afspraken rond Klooster in Waalre

WAALRE - Er komt geen extern onderzoek naar het reilen en zeilen rond Het Klooster in Waalre-dorp. Daar vroeg de voltallige oppositie in de Waalrese gemeenteraad gisteravond om. Ze willen zoveel mogelijk duidelijkheid in het slepende dossier na het afhaken van uitbater Futuris van het dorpshuis en veel klachten van hurende verenigingen. Maar de hele coalitie - met één stem meer - was tegen.

,,De buurthuisfunctie ligt op zijn gat. Hoe lang moeten we nog wachten?” Kees de Zeeuw (D66) pleitte gisteravond nadrukkelijk voor een onderzoek naar de gang van zaken rond Het Klooster. ,,De biljartvereniging, de KBO, de toneelvereniging, carnavalsclub De Torentutters, de bridgeclub en de harmonie.” De Zeeuw somt ze aan het begin van de vergadering even op. De clubs maken zich allemaal zorgen over de faciliteiten, de huurprijs en de geboden gastvrijheid in Het Klooster in Waalre-dorp. Harmonie Juliana besloot zelfs al om het dorpshuis achter zich te laten omdat ze een paar kilometer buiten de dorpskern in het gemeentehuis een beter betaalbare plek vond.

‘Taak van raad investeerders op de huid te zitten’

De Zeeuw vraagt zich onder meer af of het hogere weekendtarief dat bijvoorbeeld de harmonie moet betalen, volgens afspraak is. En hij spreekt zijn verbazing uit over het feit dat een van de investeerders die Het Klooster kocht ook bestuurder is bij uitbater Futuris. Hij vreest dat het afhaken van de uitbater de kopers uiteindelijk meer onwenselijke speelruimte kan geven. Een extern onderzoek moet duidelijk maken of de afspraken worden nageleefd en wat de raad desnoods kan bijsturen. ,,Het is onze taak als raad om die investeerders op de huid te zitten”, viel Bert Links (ZW14) hem bij.

Oppositie en coalitie: als dag en nacht

Het verschil met de coalitiepartijen is als dag en nacht. Het CDA vindt de motie ‘te vroeg’, de VVD en AWB zagen het nóg minder zitten. Daan Damen (VVD) vertrouwt op de kopers van Het Klooster. Jo Claessen (AWB) ziet geen verschil tussen het contract en de huidige situatie. ,,We hebben Het Klooster verkocht. Met ons volle bewustzijn. We hebben kennisgenomen van alle stukken. Het heeft weinig zin terug te kijken. De verkoop is toch niet terug te draaien.” Ook zijn partij houdt vertrouwen in een goede oplossing en een goede, nieuwe exploitant.

De verwevenheid van uitbater Futuris met de kopers van Het Klooster, ziet wethouder Arno Uijlenhoet niet als probleem. Voor een onderzoek is het volgens hem te vroeg omdat dat het de zoektocht van de investeerders in de wielen zou kunnen rijden. ,,Een onderzoek heeft nu geen zin. De investeerders willen er echt een succes van maken. Geef ze die kans ook.”