Nog geen kindergelach in speeltuin De Klimbim in Waalre

Veel kinderen in Waalre zijn weer lekker met elkaar buiten aan het sporten en spelen. Maar bij speeltuin De Klimbim aan de Eikenlaan is de poort nog gesloten. Er hangt een briefje dat de speeltuin dicht is tot 1 september. ,,De problemen zitten niet in de openstelling, maar liggen op het terrein van het toezichthouden”, vertelt bestuurslid Leo Hazelzet. ,,Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en onze beheerdersgroep bestaat uit ongeveer dertig mensen. Dat zijn allemaal mannen met een gemiddelde leeftijd van boven de 75. Ik ben, met mijn 63 jaren, de jongste van de club.”



Hazelzet zou de speeltuin graag opengooien. ,,We willen niets liever. Maar we moeten wel rekening houden met de risico’s die dit voor onze mensen met zich meebrengt. En dan zijn er nog de praktische kanten.”