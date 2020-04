Nog geen nieuwe milieustraat voor Valkenswaard

De financiering - bijna 2,8 miljoen euro - voor een nieuwe locatie is doorgeschoven naar 2022. Een nabijgelegen pand dat Cure op het oog had, voldoet niet. Dat staat in het jaarverslag van het bedrijf.

De nieuwe plek is nodig omdat de ruimte in de huidige milieustraat aan De Vest erg beperkt is en het gebouw niet meer in al te goede staat verkeerd. Vanwege die tekortkomingen op de huidige locatie is jaren geleden al een poging gedaan om de milieustraat op de nieuwe gemeentewerf aan de J.F. Kennedylaan te vestigen. Maar dat lukte niet. Omwonenden vreesden overlast van stank, lawaai en trillingen en de gemeenteraad gaf begin 2013 geen groen licht.

Verbouwen beoogde locatie te duur