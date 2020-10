Nog overleg over bouwen bij 't Pumpke in Valkenswaard

VALKENSWAARD - De bouwplannen op het terrein van Huiskamer ’t Pumpke in Valkenswaard vallen slecht. De gemeenteraad wil nader overleg met de vrijwilligersclub over de toekomstige invulling van het gebied.

Er zijn vragen gerezen of er wel gebouwd moet worden op het terrein van ’t Pumpke in Valkenswaard. Bijna alle raadsleden willen de bouwplannen nog eens nader bekijken. Andere plannen rond de Le Sage ten Broekstraat (waaronder het sportgebouw van Siam Gym) kunnen vooralsnog gewoon doorgaan.

Een motie van de coalitiepartijen (CDA, H&G en PvdA) om deze twee delen te scheiden is door een overgrote meerderheid aangenomen. Daardoor lijkt het verdwijnen van ’t Pumpke in ieder geval voor even van de baan. Belangrijk voor de coalitie was, bij het opofferen van maatschappelijk vastgoed, absolute overeenstemming met de gebruiker. In dit geval is dat de Stichting Huiskamer ’t Pumpke. Deze vrijwilligersclub wil niet wijken voor woningbouw en wees ook al eerder op het gebrek aan overleg.

Grootst mogelijke zorgvuldigheid

De coalitie wijst nu ook met nadruk op dat manco. ,,Het bereiken van consensus moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangevlogen worden.” Maar ook geeft de coalitie het college tijd en ruimte voor gesprekken met het bestuur van ’t Pumpke. Tijdens de raadsvergadering lagen verschillende locaties met nieuwe bouwplannen voor, zoals de sporthal aan de Amundsenstraat, schoollocatie Barentszstraat, de oude gemeentewerf aan de Emmalaan, de tennisvelden in het verlengde van de Jasmijn en het noordelijk gebied tussen CH. Ruijs de Beerenbrouckstraat/Le Sage ten Broekstraat/Mgr. Zwijssenstraat. Daar staan nu een tweekapper, sporthal Siam Gym en ’t Pumpke.

Op de plaats van de tweekapper wil Woningbelang twaalf appartementen bouwen. Bij Siam Gym (met achterliggend terrein) zijn sociale huurappartementen gepland. Op de hoek van de Tienendreef en de Nieuwe Waalreseweg – grof gezegd het hele gebied van ’t Pumpke – zouden in de optiek van het college twee appartementencomplexen gebouwd kunnen worden. Een met vijftien zorgappartementen en een gebouw van vijf lagen met op elke verdieping vijf appartementen en half verdiept parkeren.

De raad kan in grote lijnen de ideeën van het college volgen, behalve wat er aangegeven is op het terrein van ’t Pumpke. Siam Gym heeft immers al aangegeven te willen verhuizen naar De Belleman in Dommelen.

Kou uit de lucht

Het college moet nu in overleg over het voortbestaan van de huiskamerorganisatie. Peter van Steensel (Valkenswaard Lokaal) wees er het college verder op vooral ook op zoek te gaan naar uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. ,,Dat is goedkoper dan inbreidingen.” Wethouder Theo Geldens (Grondzaken) probeerde wat kou uit de lucht te halen door te stellen dat het college met dit idee nog helemaal vooraan in het ontwikkelingsproces zit. ,,Én wij willen niet dat ’t Pumpke ophoudt te bestaan.”