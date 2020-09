Nog steeds geen exploitant voor Het Klooster in Waalre, oplossing nog niet in zicht

Dat vertelde wethouder Arno Uijlenhoet dinsdag aan de raad na vragen van D66. De investeerders hebben inmiddels adviseurs in de hand genomen om mee te denken over een oplossing. Onder meer D66 en de PvdA overwegen opnieuw te vragen om een extern onderzoek naar de gang van zaken rond het monumentale dorpshuis na de verkoop aan een groep investeerders.

Wethouder: ‘onderzoek hindert alleen maar’

Het is voor de oppositiepartijen de vraag of die nieuwe eigenaren hun afspraken om ruimte te bieden aan het Waalrese verenigingsleven voldoende nakomen. Wethouder Uijlenhoet ziet zo’n onderzoek helemaal niet zitten. ,,Het laatste wat we moeten doen is een onderzoek starten. Ik begrijp dat het geduld op is. Maar laten we de rust bewaren en niet emotie de boventoon laten voeren.”