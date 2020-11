Nog steeds niet crossen op het Eurocircuit: ‘Neem nou eens een besluit!’

Video Twee auto's uitgebrand in Dommelen, buurtbewo­ners voorkomen schade aan ander voertuig

28 oktober DOMMELEN - Twee auto's zijn in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.00 uur in vlammen opgegaan aan het Victordal in Dommelen. Een derde voertuig is beschadigd geraakt en een vierde voertuig kon door buurtbewoners op tijd worden weggeduwd.