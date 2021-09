Non-binaire Simon (15) laat zich niet in het hokje man of vrouw duwen. ‘Zodra je je buiten die tweedeling beweegt is er wantrouwen’

Adriaan van de Sande: ‘Als je er oog voor hebt, kun je veel voor mensen betekenen’

30 augustus WAALRE - Adriaan van de Sande had altijd al het gevoel dat hij huisarts wilde worden. De continuïteit met mensen die ontstaat doordat je jaren met ze op mag trekken, sprak hem toen – en nu ook nog – aan in het vak. Deze week draagt hij het stokje definitief over, na 35 jaar een praktijk in Waalre te hebben gerund.