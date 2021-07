Noodlokalen Martinusschool Dommelen nog deze zomer geplaatst

DOMMELEN - Basisschool St. Martinus in Dommelen beschikt al bij de start van het nieuwe schooljaar over twee nieuwe noodlokalen.

De noodunits worden voor een periode van vijf jaar gehuurd en daarbij draait de gemeente - verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen - op voor de kosten. Het gaat om een bedrag van 266.000 euro. De tijdelijke lokalen zijn nodig omdat de basisschool aan de Groenstraat harder groeit dan verwacht.

De huisvesting van de Martinusschool is al langer onderwerp van discussie. Twee jaar geleden werd een onderzoek gestart om te kijken of de school samen met basichool Agnetendal op één locatie geclusterd kan worden. Dit onderzoek heeft volgens burgemeester en wethouders ‘nog niet tot een haalbare oplossing geleid', zo schrijven zij in een brief aan de gemeenteraad. Het kan zomaal drie tot vijf jaar duren voor zo'n plan uitgevoerd kan worden, voegt het college daar aan toe.

Geen reële optie

Ondertussen groeit de Martinusschool snel uit z'n jasje, mede dankzij de nabijgelegen nieuwbouwwijk Lage Heide. De gemeente heeft nog gekeken of de school deels kan uitwijken naar een ander schoolgebouw of naar een gemeentelijk ‘maatschappelijk pand’ in Dommelen, maar dat blijkt in de praktijk geen reële optie.

Om de lokalen zo snel mogelijk te kunnen plaatsen, heeft de gemeente schoolbestuur SKOzok een versnelde procedure latne doorlopen. Had ze dat niet gedaan, dan waren de units niet voor november van dit jaar gebruiksklaar geweest. Raadslid Fred Emmerik (Samen voor Valkenswaard) vroeg zich daarbij nog wel af of er voor de huur van de noodlokalen meerdere offertes zijn aangevraagd. Volgens hem zijn er in de markt ook tijdelijke lokalen te huur voor een bedrag van zo'n 95.000 euro.

Lage prijzen

Volgens burgemeester en wethouders is de begroting ‘in goed overleg’ met het schoolbestuur opgesteld. Er zijn meer partijen die reclame maken met lage prijzen, stelt het gemeentebestuur, maar bij die prijzen is dan geen rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de school in Dommelen. Daarnaast heeft de snelheid van plaatsing ook een rol gespeeld bij de keuze voor de leverancier.