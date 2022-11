Nooit meer struikelen over autolaadkabels. Zonder vergunning heb je in Valkenswaard een kabelgootje in je stoep

Wie tegenwoordig zijn hond ‘s avond uitlaat, zal ze steeds vaker tegenkomen: (half) losliggende laadkabels die electrische auto’s over de stoep verbinden met een laadpunt aan of in de woning. Soms weggewerkt in een rubberen drempeltje, dan weer liggen ze onder een mat. En dan zijn er ook eigenaren die de draad onbedekt over de stoep leggen of in een zelf gefabriekt gootje hebben weggewerkt.

Precies deze wildgroei aan (net-niet-)oplossingen was het Valkenswaardse raadslid Jos Peters al langer een doorn in het oog. ,,Het is niet alleen visueel een rommeltje. Losliggende kabels zijn vooral gevaarlijk voor onze senioren en rolstoelgebruikers. Je kunt wachten op struikelpartijen.”

Motie

Een kennis zette Peters op het spoor van zogenoemde kabelgoottegels, die de kabels aan het zicht onttrekken. ,,Een prima oplossing voor een bepaalde groep mensen. Maar voor aanpassingen in de openbare ruimte heb je wel een vergunning nodig.” En dus diende Peters vorige jaar een motie die een ontheffing op zo’n vergunning mogelijk maakt. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen en sinds deze week in beleid vertaald.

Niet voor iedereen geschikt

Hoe groot de behoefte aan de tegels is, is nog onduidelijk. Die zal onder meer samenhangen met de prijs, die de aanvrager zelf zal moeten neertellen en - net als andere voorwaarden - nog moet worden vastgesteld. Maar ook met de woonsituatie van de aanvrager. Niet iedereen is geholpen met de tegels. Bewoners van een flat, mensen die de auto op eigen inrit kunnen parkeren of autobezitters die een geasfalteerd fietspad tussen auto en woning hebben liggen, zullen niet tot de afnemers behoren.

In de Nieuwstraat in de Valkenswaardse buurt Geenhoven zijn de paar bezitters van electrische auto’s ook nog niet direct overtuigd. ,,Zolang je de parkeerplaats ernaast niet voor jezelf kan claimen, gaan we die tegels niet kopen”, zegt Mieke Toussaint, wier overbuurman er net zo over denkt. ,,Bovendien gaat het nu al prima met het rubberen gootje dat die kabel strak op de stoep houdt. Hier struikelt niemand over.”

‘Rommelig’

Daar is Ton Roijakkers uit de wijk Hoge Akkers nog niet zo direct van overtuigd. Hij legde twee jaar geleden zelf een paar kabelgoottegels in de stoep voor zijn huis neer. ,,Tien minuutjes werk voor een setje van vier tegels à 35 euro per stuk. Een stuk beter dan die rubberen dingen of matjes. Die gaan krullen, worden nat, brokkelen af. Dat wordt rommelig. Dit ziet er allemaal een stuk netter uit.”