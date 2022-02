Noordelijke deel Brouwerijdreef in Dommelen gaat vanaf april vier maanden op de schop

Update Politieon­der­zoek naar doodgesto­ken vrouw (33) in b&b Valkens­waard in ‘hectische fase’

VALKENSWAARD - De vrouw die dinsdagmiddag overleed na een steekpartij in Valkenswaard blijkt een 33-jarige vrouw uit Eindhoven. Samen met de man, die haar vermoedelijk om het leven bracht, huurde zij een kamer in de bed en breakfast. De recherche is in de eerste 24 uur na de moord volle bak bezig met het veiligstellen van bewijsmateriaal. ‘De eerste dag is essentieel.’

3 februari