Notenboomgaard maakt Weitens Eco Tuinderij in Dommelen compleet

De aanleg van een notenboomgaard betekent voor Jack en Wilma Verouden de laatste fase van de opbouw van hun ecologisch bedrijf De Weitens in Dommelen. Tweehonderd notenboom als kroon op het werk. Jack Verouden: ,,De eerste oogst is echter pas over vijf jaar.”

Het echtpaar Verouden is in 2015, met als middelpunt Wilma’s Terras, begonnen met de ecologische tuinderij. Het terras, geheel in het groen met binnen- in buitenaccommodatie, en de ecologische tuin trekken veel belangstelling. Jack Verouden(61): ,,Alles is ontstaan uit hobby. Wel professioneel opgezet. Het loopt buiten verwachting prima.”

Hoge verwachtingen

Verouden heeft hoge verwachtingen van zijn notenboomgaard. Hij heeft zich breed geïnformeerd over het wel en wee van het product. En hij beseft dat het een vrucht is die veel geduld vergt. Dat het product de eerste jaren zeker niet zal renderen. ,,Voorlopig is er weinig opbrengst. Pas na twintig jaren wordt het echt interessant. Soms levert een boom wel veertig tot vijftig kilogram.”

Daarom was het voor Verouden, bij de overweging om aan een notenboomgaard te beginnen, ook belangrijk dat hij een goede afzetmogelijkheid had. Toen hij de productverwerking vond bij de Hanne Hoeve in Westerhoven viel hij definitief voor de walnoot. Te meer ook omdat hij een groot deel van zijn landgoed kon bewerken in de geest van ‘agroforestry’. ,,Een soort van boslandbouw. In mijn boomgaard, drie hectare groot, groeit straks onder de bomen kruidenrijk gras. Dat wordt na de bloei en kort voor het vallen van de noten gemaaid. Uitstekend geschikt als paardenhooi. Enige compensatie van de aanleg- en de beheerkosten van de boomgaard.”

Boordevol voedingstoffen

Over het belang van de walnoot (hoofdras Coenen) raakt Jack Verouden niet uitgepraat. Hij wijst erop dat de noot boordevol voedingsstoffen zit. Het vruchtvlees bevat veel eiwitten. En is goed vanwege veel vitaminen, magnesium, koper en zink. ,,Door iedere dag een handje walnoten te eten, profiteer je van veel gezondheidsvoordelen.” Voor hij uiteindelijk kan gaan oogsten moet hij gericht bemesten, bewateren, snoeien en vooral alles goed monitoren: groei, insecten, aantal noten, dikte van de stam, mate van de bloei. Al deze gegevens verzamelt Verouden periodiek en geeft die door aan de landelijke notenvereniging. ,,Ten behoeve van de wetenschap. Daardoor kan er meer werk gemaakt worden van de juiste raskeuze.”

Verouden spreekt met grote gedrevenheid over de uitbreiding van zijn ecologische tuinderij met een walnotenboomgaard. Een meerwaarde op diverse fronten. Een mooie boom die een meter per jaar groeit. Bovendien houdt hij water vast en slaat ook nog CO2 op. Én de noot voegt iets toe aan een gezonde eetgewoonte. ,,En met zeven ondernemers uit de regio willen we, door een gezamenlijke inspanning, komen tot het nieuwe streekproduct ‘De Kempische Walnoot’.”