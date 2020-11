Nu ook voor loten naar Tabakspeciaalzaak Habraken in Aalst

AALST - Tabakspeciaalzaak Habraken in Aalst is onlangs overgenomen door Horecagroothandel Van Hoof Swinkels uit Valkenswaard. Heel veel verandert er verder niet.

,,Al meer dan 35 jaar bevoorraadden wij in Aalst de tabakswinkel van mevrouw Habraken. Elke ochtend belde ze op om haar bestelling door te geven en zes keer in de week kwamen we die bij haar bezorgen. Toen we een tijdje geleden hoorden dat het de bedoeling was dat ze op haar negentigste verjaardag wilde stoppen, hebben we niet lang na hoeven denken”, vertelt Peter van Hoof van Horecagroothandel Van Hoof Swinkels .

Zijn opa had vroeger een sigarenfabriek aan de Bakkerstraat in Valkenswaard. Met Willem II en de Hofnar om de hoek zag zoon Louis later geen heil in de voortzetting ervan en begon hij in zijn eentje een tabaksgroothandel. Peter bouwde deze uit tot horecagroothandel Van Hoof Swinkels (VHS) en samen met François Geerings runt hij sinds 26 oktober ook Tabakspeciaalzaak Habraken in Aalst.

Zuil voor e-sigaret

Veel is er in de zaak aan de Kerkhoflaan niet veranderd. De naam wordt aangehouden en ook de inrichting blijft zoals deze altijd al was. Wel zijn er nu kistjes sigaren te koop in het wat goedkopere segment en is een zuil bijgeplaatst met daarin de toebehoren voor de e-sigaret (elektronische sigaret).

Quote We vullen ook snoepzak­ken en verkopen ‘mandjes gezellig­heid’ François Geerings

,,En omdat we een horecagroothandel zijn, kunnen mensen hier ook pallets met blikjes frisdrank kopen, net als flesjes wijn van alle kleur, maar van één merk”, vult Geerings aan. ,,We vullen ook snoepzakken en verkopen ‘mandjes gezelligheid’. Dat zijn manden of schalen met allerhande lekkere dingen erin. De inhoud kan door de klanten zelf uit ons assortiment worden samengesteld.”

De service van het bedrijf gaat verder dan een traytje cola in de auto van een klant zetten. Van Hoof: ,,We bezorgen ook bij mensen aan huis. Wanneer ze tenminste in Waalre, Valkenswaard of Dommelen wonen. Dat doen we vanaf vijf trays frisdrank en kadomanden vanaf 30 euro.”

Nog niet echt druk

De eerste week was het nog niet echt druk bij de nieuwe eigenaren, maar dat hadden ze ook niet verwacht: ,,In haar laatste werkweek werd bij mevrouw Habraken de deur natuurlijk nog plat gelopen. Nu zijn er uurtjes waarin er een man of dertig binnenkomt, maar ook uurtjes dat er geen klanten zijn. Kijk maar eens hoe strak alle pakjes sigaretten in de kast staan”, zegt Van Hoof met een lach.

Hijzelf en het personeel van VHS hebben nu alle tijd: ,,Het is huilen met de pet op met de crisis in onze branche. We staan op standje overleven. Ik krijg nog geen bestelling voor een doos frikadellen binnen en alles met een houdbaarheidsdatum verkopen we vér onder de prijs. Ons personeel kan nu ook in de winkel in Aalst worden ingezet, dus voor de Tabakspeciaalzaak hoeven we nog niemand te werven.”

De komende weken wordt ook ander publiek in de winkel verwacht: ,,We gaan verschillende kansspelen verkopen, zoals de Staatsloterij, Lotto, Krasloten en Toto. Voor de koop van het eerste staatslot heeft zich al iemand gemeld: Jeanne Habraken.”