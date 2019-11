OM verdenkt Eindhovense serieverkrachter (25) van meer delicten; man filmde zijn daden

Jonathan M. (25) werd maandag 5 augustus van zijn bed gelicht, nadat hij een dag eerder een meisje (15) in de bossen tussen Valkenswaard en Waalre had verkracht. De woensdag ervoor was een Franse toeriste (23) slachtoffer. Officier van justitie Wineke Wichern zei dinsdagmiddag op een tussentijdse rechtszitting dat er tijdens het onderzoek naar de man ‘onverwacht meer naar boven kwam’.

Vooralsnog lijken daar geen verkrachtingen tussen te zitten. Wel is duidelijk dat hij via internet nogal wat vrouwen heeft benaderd. De politie is nu aan het achterhalen wie dat allemaal zijn en wat er mogelijk is gebeurd.

Signalement

De politie had de man opvallend snel te pakken. Wichern wil nu nog niet vertellen hoe dat ging, anders dan dat het via zijn signalement ging, en telefoongegevens. “We hebben meteen groot ingezet, het was duidelijk dat het om een bijzondere zaak ging en zijn methode viel ons gelijk op”, aldus de officier.

Hij sprak een Française aan die op de Eindhovense Hertogstraat liep en bood aan haar op zijn scooter naar een hotel te brengen. Hij reed echter naar het Genneperpark waar hij haar onder ander bij de keel greep en met geweld verkrachtte. Zoiets gebeurde zondagochtend ook in Valkenswaard. Hij sprak een meisje aan en dwong haar met hem mee te gaan. Ook zij werd verkracht, met geweld.

