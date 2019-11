OM wil opnieuw contactverbod voor Valkenswaardse moeder met haar kinderen na overtredingen

Het gaat om een vrouw (31) uit Valkenswaard. De kinderrechter heeft haar vier kinderen uit huis geplaatst, ze wonen bij hun vader. Moeder bleef contact zoeken en deed dat op zo’n manier dat de burgemeester in mei een locatieverbod oplegde. Ze mocht niet bij het huis, noch bij de school van de kinderen zijn .

De brief was nog niet binnen of de vrouw stond op het schoolplein. Als ze de Nederlandse brief al begreep, dacht ze waarschijnlijk dat het alleen om de straten rondom het huis van vader ging, denkt advocate Lut. De daaropvolgende dagen en weken ging het nog zes keer fout. Telkens stond moeder bij het huis, al dan niet schreeuwend en al dan niet tegenstribbelend als ze, inmiddels hoogzwanger werd opgepakt door de politie. Uiteindelijk legde het OM haar een contactverbod op. Volgens wettelijke eisen wordt dat vertaald en toegelicht. Ze ging nog een keer naar de ex, sindsdien is het niet meer gebeurd.

Stennis geschopt

Officier van justitie Christel Poelmans had meer verwijten richting de moeder. Zo had ze een keer stennis gemaakt op het Valkenswaardse gemeentehuis. Ze wilde vervolgens niet weg, zodat twee agentes haar kwamen halen. Die kregen rake schoppen. Ook was er een doodsbedreiging naar een hulpverleenster. De moeder dacht dat deze vrouw had gezorgd dat ze haar kinderen niet meer mocht zien. Begin dit jaar was de vrouw al een keer door moeder opgesloten. Ze was bang dat deze een mes ging halen, en hield er een grote angst aan over. Die speelde opnieuw op toen ze de moeder op haar voicemail horen zeggen dat ze haar kwam doodmaken.

De kernvraag was die van de advocate: wist de moeder waar ze zich aan moest houden? Daar kwam geen duidelijk antwoord op. Bij alle aanhoudingen is het natuurlijk telkens verteld. Maar de vrouw was dan vaak helemaal in de bonen, ook Lut kreeg zelden contact met haar. In verhoren zei ze dat ze ‘van de straat was geplukt’. “Waarom is niemand op een rustige dag bij haar langsgegaan om het gewoon helder uit te leggen“, vroeg de advocate.