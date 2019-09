OM wil vijf jaar voor Poolse vrouw voor messteek in Valkenswaard

Wat Evelina N. (31) vorige zomer overkwam, klinkt bekend. Zij en haar vriend (34) hadden wat gedronken in hun chaletje op camping Bergse Heide. Door die drank werd hij opeens boos en gaf haar een klap. Ze pakte het eerste wat haar voorhanden kwam, een mes, weerde hem af waardoor hij een wondje kreeg. Hij pakte het mes af, maar liet het op haar voet vallen zodat ook zij gewond raakte. Zo vond de politie hen.

Dronken

Beiden gingen naar het ziekenhuis, waar de man een klaplong bleek te hebben. Volgens doktoren bofte hij. Voor hetzelfde geld waren slagaders geraakt en dan had hij het niet gehaald. De man had een heel ander verhaal. Zijn vriendin was, zoals zo vaak, dronken en zij pakte uit het niets het mes. Ze stak flink op hem in. Hij struikelde naar buiten. Een huisgenoot rende naar binnen en zag dat de vrouw zichzelf in haar voet sneed met een stanleymesje. Dat pakte hij af en gooide het naar buiten.

Zodra hij uit het ziekenhuis was, nam de man de benen. Als uit het niets dook hij na een jaar vrijdagochtend opeens op in de Bossche rechtbank. Hij trok zijn eerste verhaal terug en gaf toe dat hij als eerste een klap had gegeven. Maar verder was hij alles vergeten. Beiden wisten niet waarom hun huisgenoot het verhaal over de voetwond vertelde. Ook wisten ze niet waar dat stanleymes vandaan kwam.

Erg agressief

Officier Vrijhoeven veegde alles opzij. Ze ging uit van het eerste verhaal van de man: hij was aangevallen. Dat verhaal klopt het beste. Want bekenden van het stel zeiden dat de vrouw vaker dronken was, erg agressief kon zijn en zich ook wel eens zelf sneed. Tja, dat klopte wel, moest de man toegeven. Haar drinken was inmiddels uitgegroeid tot een groot probleem: ze is haar kind kwijtgeraakt en haar moeder heeft haar uit huis gezet. Vandaar dat haar vroegere vriend haar nu wilde helpen en zo plots kwam opdagen om de schuld op zich te nemen, aldus de officier.

Twee artsen ondersteunden vanuit het getuigenbankje de visie van Vrijhoeven. En ook al hád de man haar geslagen, dan nog zou zelfverdediging niet opgaan, vond de officier. De vrouw had gewoon weg kunnen lopen, maar ze pakte een mes en liep op hem af. Door de levensgevaarlijke wond is het een poging doodslag, goed voor vijf jaar cel.

Twijfel