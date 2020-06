Omloop van Valkenswaard met aankomst op Markt

Wethouder is glashelder: Rol gemeente Waalre in Het Klooster uitge­speeld

10 juni WAALRE - ,,Het is verkocht, het is dus niet meer aan ons om verder te bepalen wat daar gebeurt.” Wethouder Arno Uijlenhoet is glashelder over de rol van de gemeente Waalre in dorpshuis Het Klooster. Door het afhaken van welzijnsinstelling Futuris moeten de pandeigenaren op zoek naar een nieuwe uitbater. Ook de huur van 22 zorgappartementen door Futuris is onzeker. De verenigingen die er ruimtes huren, maken zich zorgen.