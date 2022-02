Ommetje over ’t Loon in Waalre: ‘Hier gaat het niet om kilometers maken, maar om buiten lekker bezig te zijn’

WAALRE - Wandelen lijkt onze nationale sport te zijn geworden. Ook in Waalre wordt er heel wat afgekuierd, hardgelopen en door bossen gestruind. Een trend is dat voor Goedvoormekaar Waalre niet; al sinds jaar en dag organiseert de club iedere vrijdagochtend ‘Wandelen in de Wijk’.

„Aan de kant, aan de kant, een páárd!” roept vrijwilligster Mieke Spoorenberg. Drie dames, die geanimeerd met elkaar in gesprek zijn, kijken wat wezenloos om, maar gaan geen meter aan de kant. Ze lopen met drieën naast elkaar over de Loonderweg. Het paard en zijn berijdster passen zich aan.

Spoorenberg en drie andere vrijwilligsters, waarvan deze vrijdagochtend ook Hetty Dijkgraaf meeloopt, beginnen iedere maand vanaf een ander startpunt aan de wandeling. Deze wordt steeds afgesloten met een gezamenlijk koffiemoment. De uitgezette tocht, van zo’n drie kwartier, is dan al voorgelopen. Zo kan de groep in principe niet voor verrassingen komen te staan.

Stevige wandelschoenen

Deze vrijdag lopen elf dames mee. De oudsten zijn 86 en de jongsten ‘ergens’ in de vijftig. Allemaal dragen ze sportieve kleding en stevige wandelschoenen. Wel zo handig, want het Loonderkerkpad is op sommige stukken zo drassig en vol plassen dat je in de modder ligt te kijken voor je er erg in hebt.

Marijke Dahmen is één van de deelneemsters. Ze loopt al een jaar of twee iedere week mee. „Eerst liep ik altijd met Loopgroep Waalre, maar door artrose gaan die me nu te snel. Hier gaat het niet om kilometers maken, maar om buiten lekker bezig te zijn. Mijn echtgenoot gaat binnenkort de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella lopen. Nee, ik niet.”

Soms verdwaalt de club van Goedvoormekaar Waalre weleens. Spoorenberg: „Maar daar geeft niemand wat om.” Ook deze dag gaat het bijna verkeerd, want Hetty is vergeten de route op ‘aan’ te zetten. Maar goedgeluimd draait het clubje dat voorop liep weer om en schiet het juiste bospaadje in. Dat is ook vergeven van de zompige grond, maar de groep helpt elkaar vooruit, door als vanzelfsprekend de verschillende uitgestoken handen te pakken.

In mei route in Aalst

Bep Bouwknegt woont in een appartement op Eeckenrhode in Aalst. Samen met ‘maatje’ Nora, die daar ook woont, loopt ze iedere week mee. De tachtigplussers proberen elke dag wel een wandelingetje te maken in hun eigen omgeving: zij mogen in mei een route in Aalst uitzetten, inspiratie hebben ze genoeg.

Geïnteresseerden in gezellige wandeltochtjes door Waalrese wijken mogen zich aanmelden via info@goedvoormekaarwaalre.nl.