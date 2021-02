Omwonenden molen Borkel in opstand tegen woningbouw

BORKEL EN SCHAFT - Begin dit jaar werd bekend dat de molenaarswoning naast de molen in Borkel en Schaft verkocht is. Niet iedereen is hier even blij mee.

Door middel van digitale bijeenkomsten werden omwonenden in januari uitgenodigd om mee te praten over de plannen. Toch blijkt nu dat niet alle omwonenden even blij zijn met de situatie. „We wisten niet hoe we moesten deelnemen aan de digitale bijeenkomsten. En na contact met de projectontwikkelaars kregen we als reactie dat we maar online moesten inschrijven en dat de plannen niet gewoon via e-mail verstuurd konden worden”, vertelt de familie Hoeks uit de Handboogstraat. „Natuurlijk zijn we het ermee eens dat er eindelijk iets met de molenaarswoning moet gebeuren, maar nu hebben we mooi uitzicht op de molen en veel privacy, dat valt met de bouw van woningen weg. Bovendien mochten wij nooit iets bouwen in onze tuin, omdat de wind van de molen dan weg zou vallen, en dan zouden ze er nu huizen gaan bouwen?”

Handtekeningenactie

Een aantal bewoners van de Handboogstraat, direct achter de molen, hebben besloten om het er niet bij te laten zitten en zijn een handtekeningenactie gestart. „Daarnaast hebben we van de molenaar een map gekregen met informatie over regels rondom molens. Je hebt natuurlijk een hoop zaken waar je rekening mee moet houden. Dus ook die gaan we doornemen.”

Molenaar Henk Verbunt reageert enigszins gelaten. „Wat moeten wij? Wat ons betreft is het prima dat er gebouwd wordt, zolang ze maar rekening houden met de biotoop van de molen.” Ook Aico Visschers van het Dorpsinitiatief heeft de geluiden van direct omwonenden gehoord. „We hebben de brief die door de projectontwikkelaars bij de omwonenden is bezorgd gezien. Het is jammer dat het niet iedereen gelukt is om aan te sluiten bij deze digitale bijeenkomsten, maar dat wil niet zeggen dat er niet zorgvuldig mee om is gegaan. De direct omwonenden hebben de kans gekregen om hun zegje te doen, en bovendien stonden er contactgegevens van de projectontwikkelaars in de brief, dus een belletje is gemakkelijk.”

Er staat nog niets vast

Projectontwikkelaar Maarten van der Sande betreurt de gang van zaken. „Het is jammer dat dit nu zo loopt. We willen juist bewoners een kans geven om mee te denken. En nogmaals, er staat nog niets vast van de plannen, het zijn allemaal ideeën. Omdat er weinig mensen van de Handboogstraat zijn aangesloten wilden we bij deze mensen persoonlijk langsgaan. Dit doen we echter pas na komende vrijdag, omdat we dan een gesprek hebben met de gemeente, en zo dus meteen de resultaten van dit gesprek kunnen delen met de bewoners.”

Van der Sande benadrukt dat openheid hoog in het vaandel staat. „Natuurlijk ben ik ook niet gek. De bewoners kijken nu over een prachtig weiland uit op de molen, ik snap dat zij niet staan te springen. Juist daarom willen we er zo zuiver mogelijk mee omgaan.”