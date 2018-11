Omwonenden vrezen parkeerproblemen door bouwplan Aalst

Dinsdag presenteerde de gemeente en architect de eerste schetsen voor een van de plannen in het gebied: 23 woningen op het terrein van Ligtvoet op de hoek van de Gestelsestraat en de Akkerstraat. Er komen tweekappers, rijtjeswoningen en tien appartementen in een drielaags appartementengebouw. Acht appartementen worden sociale huur - met een huurprijs van ongeveer 750 euro per maand - de overige woningen zijn te koop in de categorie ‘middelduur’ en ‘duur’.

Sceptisch

Kunnen inwoners echt meepraten, vraagt een licht geïrriteerde toehoorder dinsdagavond tijdens de informatieavond voor raadsleden en inwoners. ,,Ja. Maar we beginnen niet met een leeg blad”, legt ambtenaar en projectleider Koen de Jong van de gemeente Waalre uit. Er moet immers een begin worden gemaakt voordat er iets met omwonenden te bespreken is. Maar de toehoorder is sceptisch: ,,Ik heb het idee dat het plan al een beetje in cement gegoten is. Laten we eerlijk zijn.” De gemeente en ontwikkelaar zijn tevreden, maar na gesprekken met inwoners kunnen er best zaken veranderen, krijgt hij te horen.

Wethouder Arno Uijlenhoet betrekt het kritische publiek bij het onderwerp: ,,Heeft u suggesties of tips?” Dat het bedrijfspand van Ligtvoet plaatsmaakt voor woningen vinden de omwonenden goed nieuws. Maar het parkeren wordt een grote ellende, denken ze. Kapper John Rengers ziet de Gestelsestraat nu al vaak vol staan met auto’s, onder meer van gasten van restaurant Lugar. ,,Dan heb ik het nog niet eens over de tientallen woningen die erbij gaan komen.”

Sociale huurwoningen