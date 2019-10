Onbekende dief dumpt uit busje gestolen gereedschap meteen weer in tuin in Valkenswaard

Heeze: voor een fusie is het nog te vroeg

9:16 HEEZE-LEENDE - Een ambtelijke of bestuurlijke fusie met Valkenswaard en Cranendonck is op dit moment een brug te ver voor de meeste partijen in de Heeze-Leendse gemeenteraad. Liever zetten ze eerst in op het intensiveren en verbeteren van de huidige samenwerking.