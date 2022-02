Ondernemende student Ben leert in zijn eigen bedrijf: ‘Een miskoop doe je met stadswagentjes niet zo gauw’

WAALRE - Ben van Helvoirt (19) is derdejaars student aan Summa Automotive Engineering in Helmond, maar zijn eigen onderneming heeft hij al. ‘Helvoirt Automotive’ schreef hij vorige week in bij de Kamer van Koophandel.

De samenwerking met Autogarantie.nl is rond en de visitekaartjes zijn er ook al. Die zijn echter niet netjes gesneden, dus daar moet hij straks nog even achteraan. Waar zijn leeftijdsgenoten nog gewoon scooter rijden of in een derdehands Golfje toerlejoeren, rijdt Ben rond in een Mitsubishi Outlander PHEV. Maar het is zijn grote wens om op een gegeven moment een nieuwe Mercedes-Benz G te rijden. Al zijn hele leven is de jonge Waalrenaar gek van auto’s. Dat heeft hij niet van een vreemde, want ook zijn pa is op autogebied een echte fanaat.

Autootje op de kop tikken

„Mijn vader reed iedere keer in een andere auto. Hij importeerde ze ook, want dat was goedkoper. En ik leerde langzaamaan hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nu koop ik de auto’s zelf, ik was en poets ze en zet ze dan weer in de verkoop. Ook vrienden weten dat ik ervaring heb en vragen of ik een autootje voor hen op de kop kan tikken.”

Ben speelt nog wel op safe met zijn zaak, want hij beschikt nog niet over genoeg kapitaal om, bijvoorbeeld, BMW’s te kunnen verhandelen. „Auto’s als Volkswagen UP-jes zijn nu nog het veiligste voor mij. Een miskoop doe je met stadswagentjes niet zo gauw. Als dat een tijdje goed loopt heb ik meer geld, kan ik ook meer risico’s nemen en dan de duurdere auto’s gaan in- en verkopen.”

Toekomst in vrachtwagenhandel

Maar autohandelaren zijn er al zoveel. Bens ambitie gaat daarom verder en uiteindelijk ziet hij voor zichzelf een toekomst in de vrachtwagenhandel wel zitten. „Onze overbuurman is Jan Roxs. Hij is met pensioen, maar vroeger was hij een heel succesvol vrachtwagenhandelaar. Ik ben wel eens met Steven, zijn zoon, naar hun bedrijf in Oisterwijk geweest. Zo iets wil ik ook.”

Ben rondde vorige week zijn stage bij VDL Special Vehicles af. En volgend jaar zijn MBO. Maar hij wil verder leren: „Het komt steeds vaker voor dat studenten naast hun studie een bedrijf hebben. Studeren en ondernemen is goed te combineren. Soms is het wel lastig met bijvoorbeeld zakelijke afspraken en omdat je tijd nodig hebt om aan je bedrijf te kunnen blijven bouwen. Daarom ga ik waarschijnlijk Fontys Technische Bedrijfskunde doen. Daar hebben ze de afstudeerrichting Automobile & Mobility Management. Ze denken hier actief met ondernemende studenten mee. Zo kun je tentamens spreiden en je bedrijf als stageplek en afstudeerplek gebruiken.”

Ondertussen werkt Ben gestaag door. Aan de ontwikkeling van zijn vaardigheden, want hij is nog wat te goed van vertrouwen. En aan het succes van zijn bedrijf, door met een duidelijke strategie doelstellingen op de korte én op de lange termijn te kunnen realiseren.