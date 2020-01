Ondernemer uit Waalre aangeklaagd voor hypotheekfraude

DEN BOSCH/WAALRE - Een veertigjarige ondernemer uit Waalre wordt verdacht van hypotheekfraude. Later dit jaar staat hij terecht omdat hij met vervalste papieren een lening van meer dan 9 ton lospeuterde voor de aankoop van een riant landhuis in het dorp.

De hypotheek van 925.000 euro werd in 2015 verstrekt op basis van een arbeidscontract en werkgeversverklaring met een bruto jaarsalaris van bijna 160.000 euro en drie loonstrookjes met een nettoloon van ruim 6700 euro per maand. Hypotheekverstrekker Obvion (dochterbedrijf van de Rabobank) kreeg in 2018 argwaan nadat beslag was gelegd op het huis in Waalre door een aannemer die ruzie kreeg met de bewoner. Tijdens de bestudering van het hypotheekdossier kreeg de bank twijfels onder andere over de loonstrookjes die de man gebruikte voor de aanvraag van de lening.

Slecht nagemaakt

Omdat Obvion van de man geen antwoord kreeg op vragen benaderde de bank het Almeerse bedrijf waar hij voor zou werken. Het bedrijf bevestigde dat de Waalrenaar nooit in dienst was geweest. De bedrijfsleiding denkt dat hij een stempel en handtekeningen heeft nagemaakt. Ook de loonstrookjes zijn vermoedelijk (slecht) nagemaakt.

Obvion is naar eigen zeggen moedwillig misleid en deed aangifte bij de politie. De man kreeg een half jaar de tijd om de hypotheek over te sluiten of af te lossen bijvoorbeeld door het huis te verkopen. Maar omdat de lening niet werd afgelost, wordt het huis op 15 januari openbaar verkocht op een executieveiling.

Oplichting

Een poging om de veiling tegen te houden, mislukte eind vorig jaar. In een rechtszaak tegen Obvion erkende de Waalrenaar dat hij nooit in dienst is geweest bij het bedrijf. Maar volgens hem kan de lening niet zomaar opgezegd worden en gaat executieverkoop te ver. De man wil graag een andere hypotheek maar banken willen geen zaken meer met hem doen omdat hij op een zwarte lijst staat.

Volgens de civiele rechter staat vast dat het arbeidscontract, de werkgeversverklaring en de loonstrookjes vervalst zijn. Obvion heeft de hypotheek daarom terecht opgezegd, aldus de uitspraak. In de strafzaak later dit jaar staat de ondernemer terecht voor oplichting en valsheid in geschrifte.

Faillissement

De Waalrenaar was tot het faillissement in 2018 eigenaar van het bouwbedrijf CT-Plus in Oirschot. Met ongeveer vijftig man personeel werkte CT-Plus onder meer voor gemeenten en waterschappen aan riool- en oppervlaktewaterinstallaties.