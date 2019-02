Ondernemers Waalre klagen: 'Industrie wordt dorp uitgejaagd'

WAALRE - Waren eerder de inwoners van Waalre aan de beurt om mee te denken over de woonvisie, woensdagavond kwamen de zelfstandig ondernemers in het dorp aan bod. Zij spraken met elkaar over de toekomst van de werklocaties op Het Broek, De Voldijn en Diepenvoorde, maar echt inspirerend werd het niet.

Door de ondernemers werd geconstateerd, maar dat was niet nieuw, dat er een behoorlijke mate van leegstand in het kantoor(achtig) vastgoed is, waarbij Diepenvoorde de kroon spant met maar liefst 25 procent.

Het totale aanbod aan kantoren in de gemeente is 7.600 vierkante meter, terwijl er slechts behoefte is aan 2.800. De vraag lag voor of kantoorruimte getransformeerd kan worden naar woningen of dat deze ruimten geschikt kunnen worden gemaakt voor bijvoorbeeld de vestiging van een sportschool of cateraar. Maar de meeste aanwezigen wekten niet de indruk zich daar bijzonder druk over te (willen) maken.

Bedrijventerreinen hebben een kleine vervangingsvraag (0,5 hectare), maar ook een grotere uitbreidingsvraag. Eén van deze bedrijven is familiebedrijf Goudsmit, een internationale onderneming in hoogstaande magneetsystemen. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Prunellalaan in Aalst. De eigenaar geeft aan dat het bedrijf nog steeds groeiende is: ,,We hebben nu drie gebouwen in gebruik, maar ik heb nog een paar duizend extra vierkante meters nodig. Daar ben ik al een paar jaar met de gemeente over bezig, maar ik krijg ze niet. Ik heb wel uitwijkmogelijkheden, maar dan zit niet alles meer onder één dak. Misschien moet ik te zijner tijd ook naar België?"

Daarmee doelt Goudsmit op Brabantia, het bedrijf in huishoudelijke artikelen, dat de productie naar Overpelt verplaatste. Hij krijgt steun van collega-ondernemer Jan Couwenberg: ,,Alle industrie is hier het dorp uitgejaagd, want 'Waalre' wilde meer 'groen' en De Voldijn is inmiddels volgebouwd met woningen. En daar zitten ook de bedrijven die uit willen breiden, maar in zo'n woonwijk houden de mensen niet van het geluid van een slijptol."

Vestigingsklimaat