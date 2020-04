Ondernemers weten dankzij scan van Valkenswaardse startup hoe lang het duurt voordat ze kopje onder gaan

Als ondernemers het programma hebben doorlopen dan zien ze op het eind hoe (on)gezond hun onderneming is. ,, Het is lastig om te zeggen hoeveel cash een onderneming nodig heeft om de crisis te overleven. Wel kunnen we zeggen of een onderneming gezond is of niet. Ze krijgen een overzicht van hun financiële situatie. Daar kunnen ze mee spelen. Als ze cijfers aanpassen, zien ze veranderingen. Zo ontdekken ze de impact die beslissingen hebben op hun onderneming.”



Joop van Dijck, mede-eigenaar van financieel dienstverlener Credion Helmond-Eindhoven, vindt de cashflowscan een toegankelijke manier om inzicht te krijgen in de financiële situatie van een onderneming. ,,Het is simpel om te gebruiken. Natuurlijk zijn er boekhouders en accountants, maar een ondernemer moet zelf weten hoe de vlag er bij hang. Zodat die tijdig bij kan sturen als het nodig is.”