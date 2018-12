Onderzoek in Valkenswaard wijst uit: buurt wil niet méér activiteiten op het Eurocircuit

Hardloper Arno ter Burg uit Waalre rent voor KiKa, benefiet­avond levert alvast 10.500 euro op

3 december WAALRE - Zaterdag organiseerde Arno ter Burg een benefietdiner in restaurant de Meiboom in Waalre. De opbrengst kwam geheel ten goede aan de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Veilingmeester Hans van Dael werd door zijn eigen vrouw verrast: zij bood de hoogste prijs voor een VIP-dag bij Radio4 in Hilversum. En er was de gulle gever, die zijn geschonken badkamermeubel zélf kocht en daar 1.000 euro voor over had.