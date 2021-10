Onderzoek naar ontwikkeling van gebied rondom De Pracht

Woningstichting ‘Thuis is inmiddels gestart met het maken van plannen hiervoor, maar eerst moet de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De bedoeling is om daar dit jaar nog mee te beginnen.

Participatie maakt onderdeel uit van het traject. Bij de ontwikkeling wordt in ieder geval nadrukkelijk rekening gehouden met de omwonenden (met name de bewoners van de Maria van Bourgondiëlaan).

Met betrekking tot het noordelijk gedeelte heeft de raad besloten om nader onderzoek te doen naar de herinrichting van de openbare ruimte. Dat geldt ook voor het verfraaien van de wanden van de sporthal en voor een mogelijke uitbreiding van gemeenschapscentrum de Pracht. De bedoeling is dat de Pracht en haar omgeving ook in de (nabije) toekomst het sociale hart van Ekenrooi blijven.

In november of december van dit jaar wordt begonnen met het onderzoek naar de openbare ruimte voor de noordzijde. Daarvoor worden één of meerdere schetsontwerpen gemaakt en worden de kosten in kaart gebracht. Het doel is om de raad na de zomervakantie van 2022 een besluit te laten nemen. Zodra de eerste ontwerpen gereed zijn, wordt in 2022 een sessie met omwonenden en gebruikers gepland om input op te halen en om eventuele aanpassingen te kunnen doorvoeren.