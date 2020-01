Onenigheid in Waalre: ‘Als de wethouder zulke uitspraken doet, voel ik mij volstrekt miskend’

WAALRE - Wethouder Arno Uijlenhoet van Waalre vindt dat zijn uitspraken over vermeend wantrouwen in de Waalrese politiek verkeerd zijn geïnterpreteerd. Die woorden waren het startpunt van gekissebis in de raadzaal van Waalre. En dat is nou precies wat de dorpspolitiek wilde voorkomen in het nieuwe jaar.