Ongeleid projectiel en dossiervreter in één: nadert politieke einde van Kees de Zeeuw?

Hij is een veteraan in het gemeentehuis van Waalre. De Zeeuw (61) zette zich in 2003 in zijn stoel in de raadzaal aan de Koningin Julianalaan en is sindsdien een bepalend gezicht in de Waalrese politiek. Lange tijd was hij onbetwist leider van D66, maar zijn raadslidmaatschap staat ter discussie. Veel raadsleden kunnen hem al een tijdje missen als kiespijn, maar nu is ook in zijn eigen partij een storm van kritiek opgestoken. Waarom zien velen hem inmiddels liever gaan dan komen? En is dat terecht?