Onrust na beschieting Valkenswaard: ‘Zo'n kogel gaat ook door mijn bankstel heen’

Tophockey­ster Lidewij Welten uit Valkens­waard: ‘Nederland­se regering meet met twee maten’

14 oktober Tophockeyster Lidewij Welten van HC Den Bosch vindt dat de Nederlandse regering met twee maten meet. De 30-jarige Valkenswaardse, in 2015 uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld, snapt niet waarom alleen voor de mannen in het betaald voetbal een uitzondering is gemaakt bij het tijdelijk stilleggen van de sportcompetities.