Ontharingskliniek Just Wellness failliet verklaard

Necrologie Pastoor Biemans uit Valkens­waard stond graag dicht bij de mensen

10:21 Jos Biemans (83) noemde de essentie van zijn werk ‘de kerk naar de mensen brengen en sámen aan die kerk bouwen’. Hij bracht dat in de praktijk als pastoor, onder meer in Valkenswaard en Dommelen. Hij overleed zondag 5 januari in Valkenswaard.