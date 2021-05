Ontmoetingscentrum De Pracht in Aalst toont zich weerbaar in coronacrisis

AALST - Deze week verscheen het Jaarverslag van Gemeenschapscentrum De Pracht in Ekenrooi. Het jaar 2020 stond in het teken van lockdowns, Covid-19 en het opstellen van protocollen en richtlijnen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Nomaliter bruist het in het Aalster activiteiten- en ontmoetingscentrum en komen er wekelijks zo’n 1200 bezoekers over de vloer. Deze komen om deel te nemen aan een cursus of workshop, om een potje te biljarten, een kapot koffieapparaat te laten repareren of om te knutselen. Maar een groot gedeelte van 2020 zat De Pracht op slot en de zomerkoordagen, de Open Dag en de Halloweentocht werden geschrapt. Er werd geen paaseitje verstopt en ook de huur van de diverse ruimtes werd door verenigingen stopgezet.

Maar De Pracht zou De Pracht niet zijn wanneer ze bij de pakken zou gaan neerzitten. Als maatschappelijke en sociale spil in de wijk werden zelfs een aantal nieuwe partnerships aangegaan, zoals bijvoorbeeld met GoedvoormekaarWaalre en Netwerk Waalre Schuldenvrij. Ook de carnavalsactiviteiten konden worden uitgebreid door de samenwerking met Stichting Boerenbruiloft en cc de Baltrappers. Alle ruimte in de meeste beperkingen kon worden benut: zo konden volwassenen kaarten met kuchschemen tussen zich in en konden kinderen zich buiten verliezen in een schuimparty.

Grote impact

De coronacrisis had een grote impact op de 163 vrijwilligers; binding houden was daarom cruciaal. Net als met de deelnemers aan de PrachtDag, die een tijdje niet mochten komen. Vallen is niet erg, zolang je maar niet blijft liggen, menen ze bij De Pracht, waar ze hartstochtelijk de kunst van het omdenken aanhangen. Ook de gemeente dacht mee en daarnaast kreeg De Pracht financiële ondersteuning, waardoor het personeel werd doorbetaald en de omzetverliezen gedeeltelijk gedekt werden.

Naast subsidie van de gemeente heeft ook de landelijke overheid steunmaatregelen opgestart, waar het gemeenschapscentrum voor in aanmerking kwam. Dit heeft ertoe geleid dat, mede door een meevaller bij het Doe Mee project, het financieel eindresultaat over 2020 een klein positief resultaat laat zien: 1700 euro. Met de aanstelling van een nieuwe voorzitter per 1 juni, zijn de voorbereidingen voor een nieuw vierjarenplan inmiddels gestart. Hierin zijn onder meer de jongeren tot speerpunt benoemd.