Ontmoetingscentrum De Pracht viert dertigjarig bestaan met Open Dag

WAALRE - Met wekelijks 1200 mensen over de vloer en een hele grote groep vrijwilligers, is stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) een gemeenschapscentrum dat niet meer uit Waalre is weg te denken. Voor de buurt, het dorp en ook voor mensen van ver daarbuiten, organiseert SDPE op 4 september aanstaande een feestelijke seizoenopening.

„Het vrijwilligersfeest was een groot succes. Met workshops Djembé, dans, oudhollandse spellen, een quiz en een optreden van coverband Gee Whizz werd het een onvergetelijke avond.” Voorzitter Frans Franssen kijkt terug op een enerverende maand.

„Het ene moment vieren we feest, omdat ons gemeenschapshuis al drie decennia bestaat en het volgende moment zetten we ons met zestig man sterk in om asielzoekers drie weken lang een fijne dagbesteding te kunnen geven.” Inmiddels staat alweer een volgende belevenis op het programma.

Extra feestelijk tintje

De jaarlijkse Open Dag krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje in verband met het dertigjarig bestaan van De Pracht. Naast de presentatie van het aanbod aan allerlei activiteiten en cursussen in het nieuwe seizoen, is ook in ander vertier voorzien. Franssen: „Onze werkgroepen hebben veel voorwerk verricht en daardoor komt er deze keer ook een liveband, hebben we straattheater, een DJ, een foodtruck, een gratis vrijmarkt en zullen ook externe partijen zich presenteren.”

In dertig jaar tijd is De Pracht flink gegroeid. Om alle activiteiten uit te kunnen voeren zijn er meer dan 160 vrijwilligers actief. En groeien blijft het gemeenschapshuis. „Waarin?” Franssen somt op: „In het aanbod en de diversiteit aan cursussen, in de organisatie van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen, maar ook in uitbreiding van de samenwerking met andere partijen. Zo is de samenwerking met Het Huis van Waalre de afgelopen jaren uitgebouwd en verbeterd. Ook in het aanbod van activiteiten gaan we kijken hoe we dit kunnen intensiveren.” En uitbreiding in stenen? Is dat ook een optie?

Quote In het vierde kwartaal komt uitsluit­sel over opbouw, aanbouw of uitbouw van De Pracht Frans Franssen, voorzitter

Franssen knikt bevestigend. „In het vierde kwartaal komt uitsluitsel over opbouw, aanbouw of uitbouw van De Pracht.” In het afgelopen jaar is samen met eigenaren, belanghebbenden en omwonenden een stedenbouwkundige visie opgesteld voor de toekomst van het gebied De Pracht. Naast de realisatie van sociale woningbouw wordt, onder meer, ook gekeken naar het gemeenschapshuis als sociaal hart van de wijk en welke ruimte het hiervoor nog nodig heeft.

De open dag start om 13.00 uur. Meer informatie over de invulling van de dag is te vinden op www.depracht.nl.