Ontsluitingsweg bij Dommelen krijgt nog wel een staartje

Interview Van de Donk: ‘Een groot, vol stadion, echt ge-wel-dig’

8:00 Voor waarschijnlijk een recordaantal toeschouwers in eigen land spelen de Oranje Leeuwinnen zaterdagavond in het Philips Stadion. Middenveldster Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard hoopt te scoren in de WK-uitzwaaiwedstrijd tegen Australië.