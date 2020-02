Ontwerp- en illustratieduo uit Valkenswaard helpt gewonde koala's

De Bonte Raaf is de naam van het Valkenswaardse ontwerp- en illustratieduo Elise Rave en Chantal Biljard. Door een gelukkig toeval werden zij onlangs gevraagd de omslag en de illustraties te verzorgen voor de romantische verhalenbundel Auteurs voor Australië. Met de verkoop van dit boek wordt geld ingezameld voor het Wereld Natuur Fonds (WNF). De opbrengst komt in zijn geheel ten goede aan het door bosbranden getroffen Australië. Vanaf 29 februari is het boek te koop in de webshop van het WNF.

,,Nietsvermoedend las ik afgelopen zomer in het campingwinkeltje op ons vakantieadres de achterflap van De Orde van de Poortwachters, een urban fantasyboek dat mijn aandacht had getrokken. Tot ik plots op mijn schouder werd getikt”, vertelt Biljard. ,,Zal ik het voor je signeren? Dat is mijn boek”, zei een glimlachende Oli Veyn, de auteur van de roman.

Belangenloos

De twee hielden nadien contact en toen Veyn de oproep plaatste voor Auteurs voor Australië, ging ook het ontwerp- en illustratieballetje aan het rollen. Rave en Biljard werkten graag, belangeloos, mee aan de totstandkoming van de bundel.

In diezelfde periode werd duidelijk dat in Australië een gebied, tweemaal zo groot als Nederland, door bosbranden was verwoest. Er kwamen 27 mensen om en zo’n 1 miljard dieren vonden in de vlammen de dood. Een dochter van Rave verzuchtte dat, als ze voor één dag de baas van de wereld mocht zijn, ze het in Australië zou laten regenen. ,,Dat kon ik helaas niet voor haar regelen, maar wij kunnen natuurlijk wel op ónze manier bijdragen. En met illustraties kan alles.”

Vrije hand

Het illustratieduo kreeg de vrije hand en juist omdat de selectie van de verhalen zeer streng was, bleek het vertrouwen in hun kunde groot. Biljard: ,,Onder hoge tijdsdruk kwam het geheel tot stand, maar de sfeer van de verhalen moesten we natuurlijk, in het zwart-wit, wel goed zien te verbeelden. Soms kregen we tien regels tekst om het ontwerp op te baseren, soms maar twee. Maar concessies doen aan kwaliteit was uiteraard geen optie.”

Rode draad