Onveilige Oude Dorpsstraat in Borkel en Schaft dicht voor doorgaand verkeer

Het nieuwe Meester Tonplein in Dommelen is een beweeg- en speelpara­dijs voor de jeugd

DOMMELEN - Lang was het plein achter de Schepelweyen in Dommelen een aardige speelplek. De roep vanuit de wijk om het grote, geasfalteerde plein opnieuw in te richten, is gehonoreerd.

10 maart