Onverwacht succes zorgt voor chaos tijdens Zwanger en Mama Beurs

“Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen idee”, vertelt Richella Raijmakers van ‘Bij Ries’. Samen met Nicole Amalo van ‘Jij en je kindje’ besloot ze vorig jaar een beurs te organiseren voor zwangere dames en moeders uit de omgeving. “De bedoeling was in eerste instantie om meer naamsbekendheid te verwerven van onze bedrijfjes.”

Nadat de editie van vorig jaar een groot succes bleek, werd dit jaar besloten om een tweede editie te organiseren in het nieuwe pand van Raijmakers aan de Geenhovensedreef. “De nieuwe locatie bood meer mogelijkheden en dankzij de samenwerking met de Boodschappenmand op de benedenverdieping hebben we nu veel meer ruimte.”

Druk en chaotisch

Verspreid in de tenten buiten en de zalen binnen proberen intussen verschillende ondernemers hun informatie en producten te delen met de bezoekers, van zwemlessen voor kinderen tot een osteopaat en van speciaal beddengoed tot kolfapparaten. Op een massagetafel geniet een dame van een voetreflexmassage en aan de andere kant van de zaal worstelt een stel met een draagzak. In een hoekje zitten de drie vriendinnen Patricia, Linda en Samantha intussen even bij te komen met hun baby’s.

“Het is nogal druk en chaotisch”, merken de dames op. “Er is zoveel te zien, dat het een beetje overweldigend is, zeker in de zalen met de smalle gangpaden.” Naast hen ligt een draagzak die bezoekers tijdens de beurs mogen testen. “Het is fijn dat je deze mogelijkheid hier hebt, en dat je er ook echt even mee rond kunt lopen. Maar het was wel even geduld hebben voordat je deze had, aangezien het bij binnenkomst direct zo druk was.”

Onverwacht groot succes

De gratis goodiebags voor de eerste 150 bezoekers blijken dan ook direct voor een massale drukte te zorgen bij aanvang. “Vanochtend stond er al snel een rij buiten in de regen voor de tenten en was het meteen een drukte van jewelste. Het is een onverwacht groot succes en voelt dan ook enigszins hectisch”, vertelt Raijmakers met een ietwat vermoeid gezicht. “Ik ben blij dat de lunchtijd er ongeveer op zit, want ik had er niet op gerekend dat er zoveel mensen iets te eten zouden bestellen. Daar sta je dan met één tosti-ijzer.”