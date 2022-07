Ooit moest Eva Heerdink er tranen uitpersen, nu wil ze de dood vieren: ‘Ik vroeg mij af waarom iedereen doodging, wie de dood was’

De draad van ons dagelijks leven kan aardig in de knoop raken wanneer je te maken krijgt met verlies. Verstandelijk is veel te beredeneren, toch moeten ook emoties draagbaar zijn eer je weer verder kunt. Maar hoe krijg je rust in hoofd en ziel? Hoe voorkom je dat verlies je leven blokkeert?

Heerdink (48) kan helpen door shadowbox-altaartjes te maken. Van verschillende materialen zoals klei, papier, verf, glitters, bloemen en persoonlijke attributen wordt, op maat, een miniatuur habitat van de overledene gemaakt. Er wordt gelachen en gehuild en vaak ontspinnen zich de allermooiste gesprekken.

Vader en nooit geboren broertje verloren

Heerdink is ervaringsdeskundig. „Toen ik één jaar oud was overleed mijn vader. Door alle spanningen daaromtrent stierf in diezelfde week mijn broertje in de buik van mijn moeder. Het dode kindje heeft zij nooit gezien; waar het bleef was een vraagteken. Mijn moeder heeft hier, tot aan haar eigen dood in 2006, erg onder geleden. Zelf had ik er geen moeite mee om zonder vader op te groeien. Het was voor mij gewoon een feit: papa is dood; daar voelde ik geen emotie bij.”

,,Een paar jaar later overleed een vriendje. In de kerk viel mij op dat iedereen zo verdrietig was en omdat ik meende dat het zo hoorde, perste ik er ook wat tranen uit. Toen ik zeven jaar was gebeurde er wel wat met mij, toen mijn opa was gestorven. Ik vroeg mij af waarom iedereen doodging, wie de dood was en waar hij ons mee naartoe neemt.”

Ze weet het nog goed. ,,Ik herinner mij nóg mijn heftige gevoelens: je wordt geboren en je gaat dood, maar wat is het doel van dat alles? Wat later zag ik, per ongeluk, de ‘grote-mensen-film’ Under the volcano. Die gaat over Día de Muertos, een Mexicaanse feest- en herdenkingsdag die wij kennen als Allerzielen. Ik raakte erdoor gefascineerd.”

Feest met Allerzielen

Waar men in Nederland redelijk stijfjes omgaat met de dood en met de doden, is dat in Mexico allerminst het geval. Met Allerzielen is het feest. Er wordt muziek gemaakt bij de graven, eten geofferd, gedronken en gedanst. Van papier-maché maken de mensen skeletjes. Die verbeelden hun dode geliefden en deze worden aangekleed met jurkjes, voetbalpakjes, glimmers en glitters.

„Daar wordt het leven gevierd, terwijl hier het verdriet wordt weggemoffeld. Tijdens begrafenissen moet je stil en sterk zijn. Raar toch?” Heerdink is verschillende keren naar Mexico afgereisd om Día de Muertos mee te beleven. „Bij thuiskomst ben ik ook gaan knutselen. Eerst maakte ik skeletjes voor vrienden die gingen trouwen en die dit konden waarderen. Vroeger vond ik schedels eng, tot ik me realiseerde dat we van binnen allemaal hetzelfde zijn.”

Geïnspireerd door gesprekken van kinderen

Vervolgens ging Heerdink voor nabestaanden aan de slag en maakte ze collages van iemands leven. Ook gaf ze kinderworkshops en ontdekte dat kinderen, terwijl zij knutselden, hele gesprekken met elkaar over de dood voeren. Gewoon, normaal.

Daardoor geïnspireerd volgde ze een opleiding Verliesverwerking. „Je hoeft niet alleen maar te lijden. De dood is niet alleen een last. Ik bied een manier van verwerken aan, die mij geholpen heeft en waarmee ik ook anderen hoop te kunnen helpen.”