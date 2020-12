Ook betaalbare woningen nodig in de toekomst: Valkenswaard kijkt weer voorzichtig naar buitengebied

Wil Valkenswaard in de toekomst voldoende betaalbare woningen kunnen bouwen, dan wordt het tijd om weer zoetjes aan na te denken over nieuwbouwlocaties buiten de bebouwde kom, vindt de lokale politiek.

De afgelopen jaren is door de coalitiepartijen bewust ingezet op woningbouw binnen de bebouwde kom en niet op uitbreiding in de vorm van een nieuwbouwwijk zoals Lage Heide of het nooit gerealiseerde Dommelkwartier. Een groot voordeel hiervan: de gemeente hoeft dan niet in de clinch met de provincie, die over bouwen in het buitengebied meer te zeggen heeft.

Ook voor de komende jaren is nog een aantal van die bouwprojecten in beeld, voor een deel met sociale woningbouw. Denk aan de voormalige voedselbank aan de Barentszstraat, de oude gymzaal aan de Amundsenstraat, de gemeentewerf aan de Emmalaan en ook de Le Sage ten Broekstraat, waar nu nog Siam Gym en 't Pumpke zijn gehuisvest.

Leefbaarheid in de knel

Met in het achterhoofd het heersende woningtekort en de wens die Valkenswaard heeft om qua inwonertal te groeien, beseft de politiek dat ‘inbreiding’ ook zijn beperkingen kent. Alles volbouwen, dat kan gaan knellen met de leefbaarheid in bepaalde wijken, is het gevoel. Want: als overal woningen komen, is er minder ruimte voor andere dingen, zoals groen, parkeerruimte of gebouwen met een andere maatschappelijke functie, bijvoorbeeld wijk- en buurthuizen.

Bovendien weten ze in Valkenswaard dat het realiseren van een nieuwbouwwijk in het buitengebied niet in een dag is beklonken. Vaak gaan er vele jaren overheen. Om op termijn toch weer buiten de bebouwde te kunnen bouwen, zal de gemeente ook weer in de slag moeten met de provincie.

Het voorstel waar Valkenswaard Lokaal en Samen voor Valkenswaard mee kwamen, om deze raadsperiode alvast gesprekken met de provincie te starten, ging coalitiefracties H&G en CDA nog een stap te ver. Maar nagenoeg de voltallige raad (uitgezonderd Susanne Peeters van H&G) stemde wel in met een verkenning naar de mogelijke uitbreidingslocaties.

Opvallende timing

De timing is overigens wel opvallend. De juridische strijd om het debacle rond ‘weilandwijk’ Dommelkwartier is immers nog steeds niet afgerond. De gemeente won weliswaar eerder dit jaar de eerste slag bij de rechter in de miljoenenstrijd met de Waalrese projectontwikkelaar Latoures/Lagis, maar het hoger beroep in die zaak loopt nog.

Dommelkwartier zou aan de rand van 't Gegraaf worden gebouwd. Het plan verdween in 2015 alsnog van de woningbouwagenda, nadat het vastgestelde bestemmingsplan in 2013 al was gesneuveld bij de hoogste bestuursrechter. Valkenswaard zette hierna volop in op inbreiding in plaats van uitbreiding.

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar werd duidelijk dat een deel van de gemeenteraad er nog steeds sterk rekening mee houdt dat het gebied Dommelkwartier in de toekomst - in ieder geval deels - toch zal worden bebouwd.